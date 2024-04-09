Тимур Карагойшин снят с должности вице-министра промышленности

Постановлением правительства РК Тимур Карагойшин освобождён от должности вице-министра промышленности и строительства, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной такого решения стало достижение Карагойшиным пенсионного возраста.

Карагойшин родился 9 апреля 1961 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", Университет технологии строительства, оценки и управления качества, квалификация – юрист-эксперт.

Был замглавы Жалпакталской районной администрации, директором Западно-Казахстанского областного центра лицензирования, замакима Уральска, советником акима ЗКО по строительству, советником ректора ЕНУ имени Гумилёва, гендиректором РГП "Госэкспертиза".