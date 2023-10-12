Тимур Бекмамбетов рассказал, в каких городах Казахстана будет обучать аниматоров

Выступая летом на международном форуме волонтеров в Астане, известный кинорежиссер попросил казахстанских чиновников поддержать его проект Retarga по обучению цифровым навыкам, которых работает в Турции, Узбекистане и Татарстане при поддержке правительства и бизнеса. Сегодня в кулуарах IT-форуме Digital Bridge в столице он сообщил о планах по введению этого курса в трех городах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы работаем над мультфильмом об известном восточном герое Ходже Насреддине. Разные страны принимают участие в этом проекте. И я уверен, что часть работ будет сделана в Казахстане", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов о проектах режиссера, связанных с родиной.

Мы попросили Бекмамбетова рассказать о том, какие новости есть в реализации курса "Retarga", который обучает 3D-аниматоров.