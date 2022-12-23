Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Генеральный продюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. В начале 2023 года киностудию ждет ребрендинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Об этом рассказала Рустамова. Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу.

Сделка, по словам Рустамовой, носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".