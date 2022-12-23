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Лента новостей

instagram.com/bekmambetovtimur Сегодня, 08:01
621
Сегодня, 08:01
621
Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Генеральный продюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили компанию у Тимура Бекмамбетова. Сделка прошла на коммерческих условиях. В начале 2023 года киностудию ждет ребрендинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Об этом рассказала Рустамова. Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу.

Сделка, по словам Рустамовой, носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".

"Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки. — РБК) и телевизионных прав", — отметила новая совладелица компании, однако точную сумму договора не назвала.

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#шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:01
621
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