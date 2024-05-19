Тимур Бекмамбетов откроет три новые анимационные школы в Узбекистане

Известный кинорежиссёр, сценарист, художник-постановщик и продюсер Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане три новые анимационные школы. Об этом договорились в ходе визита президента Узбекистана на производство мультфильма о Ходже Насреддине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил анимационную школу Тимура Бекмамбетова в Ташкенте. Здесь полным ходом идёт производство полнометражного анимационного фильма о Ходже Насреддине. Сам Бекмамбетов управляет процессом по видеосвязи прямо со съемочной площадки в Лос-Анджелесе, где он снимает новый фильм “Милосердие” с участием голливудских звезд Криса Пратта и Ребекки Фергюсон. Работой школы на месте руководит режиссер театра и кино Александр Гамиров.

Бывшие студенты, пройдя интенсивное 4-месячное обучение и 8-месячную практику, теперь работают в штате анимационной студии над проектом о герое, объединяющем не один народ от региона Северной Африки и Ближнего Востока до Центральной Азии и Китая. Во всех этих странах Ходжу считают национальным героем и спорят о его происхождении, но в Узбекистане уверены: родина Ходжи именно здесь, поэтому лучше местных аниматоров Ходжу не нарисует никто. После успешного выпуска первого набора студентов были принято решение об открытии трех новых школ в Ташкенте, Нукусе и Бухаре.

Образовательный проект, который запустили в Узбекистане, служит образцом для старта подобных инициатив в других странах. После первой анимационной школы в Узбекистане, такие же образовательные центры появились в Альметьевске и Анкаре. Открытие трех новых школ позволит сделать Узбекистан лидером креативных индустрий не только на постсоветском пространстве, но и во всем регионе Центральной Азии. Это особенно важно, ведь в конце 2022 году усилиями деятелей культуры стран тюркоязычного мира ЮНЕСКО включило истории о приключениях Ходжи Насреддина в список мирового наследия.

Фото: azh.kz

Решение о запуске производства проекта в Узбекистане и открытии анимационных школ было принято в 2021 году в рамках Ташкентского международного кинофестиваля - соответствующее соглашение подписали руководитель Национального агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и вице-президент киностудии "Казахфильм" Айдархан Адильбаев.

Узбекистан стал лидером международной копродукции знакового для Центральной Азии и Ближнего Востока проекта о легендарном фольклорном герое Ходже Насреддине. Сегодня в проекте, помимо Узбекистана, также участвуют Татарстан и Турция, а до конца года к нему должны присоединиться Китай и Саудовская Аравия. Казахстан пока, несмотря на подписанное в 2021 году соглашение, к проекту пока так и не присоединился.

Напомним, выступая летом 2023 года на международном форуме волонтеров в Астане, известный кинорежиссер попросил казахстанских чиновников поддержать его проект Retarga по обучению цифровым навыкам, которых работает в Турции, Узбекистане и Татарстане при поддержке правительства и бизнеса.