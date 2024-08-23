Тимофей Скатов вышел в финал квалификации US Open

Тимофей Скатов (190 ATP) вышел в основную сетку US Open-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу КТФ.



В финале квалификационного турнира он обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 4:6, 6:0, 6:3.



В первом круге основного раунда Открытого чемпионата США, казахстанец сыграет против седьмой ракетки мира Хубертом Хуркачем (Польша).



Тимофей третий раз в карьере успешно проходит квалификацию на турнирах "Большого шлема". Так было на Australian Open в 2022-м, а также на Ролан Гаррос и US Open в прошлом году.