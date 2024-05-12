Тимофей Скатов вышел в финал квалификации турнира в Тунисе

Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов, занимающий 247-е место в рейтинге ATP, уверенно стартовал на турнире в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале квалификации Скатов встретился с Квон Сун Ву (487-е место) из Южной Кореи и победил его в двух сетах — 6:4, 6:3. Добавим, что казахстанец был посеян в квалификации под вторым номером. За выход в основную сетку Скатов поборется с нидерландским теннисистом Максом Хаукесом (405-е место).

Призовой фонд "челленджера" в Тунисе составляет 82 000 долларов. Победитель турнира заработает 11 200 долларов, а также получит 75 рейтинговых очков. Что касается последних выступлений Тимофея Скатова, то в конце апреля он дошел до полуфинала "челленджера" в Остраве (Чехия).