Тимофей Скатов вышел в финал "Челленджера" во Франции
Сегодня, 22:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
107Фото: ФТК
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в финал "Челленджера" во французском городе Труа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале казахстанец обыграл итальянца Лоренцо Жустино со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
В финале Скатов сыграет с победителем французского противостояния между Лилианом Мармузесом и Габриелем Дебру.
В мае этого года Тимофей выиграл "Челленджер" в Германии.
Самое читаемое
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- Прошу полностью оправдать моего отца и мать – сын Мухамедиулы обратился к суду
- Зверское убийство произошло в Алматинской области
- У меня запланированы концерты и тои - Кайрат Нуртас просит наказать его штрафом