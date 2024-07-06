Тимофей Скатов вышел в финал "Челленджера" во Франции

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в финал "Челленджера" во французском городе Труа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанец обыграл итальянца Лоренцо Жустино со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

В финале Скатов сыграет с победителем французского противостояния между Лилианом Мармузесом и Габриелем Дебру.

В мае этого года Тимофей выиграл "Челленджер" в Германии.