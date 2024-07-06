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Тимофей Скатов вышел в финал "Челленджера" во Франции

Сегодня, 22:14
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ФТК Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в финал "Челленджера" во французском городе Труа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанец обыграл итальянца Лоренцо Жустино со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

В финале Скатов сыграет с победителем французского противостояния между Лилианом Мармузесом и Габриелем Дебру.

В мае этого года Тимофей выиграл "Челленджер" в Германии.

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