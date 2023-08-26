  • 26 Августа, 11:13
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Тимофей Скатов впервые в карьере пробился в основную сетку US Open

Сегодня, 09:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Федерация тенниса Казахстана Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54
161
Фото: Федерация тенниса Казахстана


Тимофей Скатов (128 АТР) в финале квалификации US Open разгромил финалиста турнира ATP 250 Astana Open 2021 австралийца Джеймса Дакворта (112 АТР), передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанца. Таким образом, уроженец города Петропавловск впервые в карьере вышел в основу US Open.

Имя соперника по первому кругу основного раунда Открытого чемпионата США Тимофей Скатов узнает после завершения всех матчей квалификации.

Самое читаемое

Наверх