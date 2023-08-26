Тимофей Скатов впервые в карьере пробился в основную сетку US Open



Тимофей Скатов (128 АТР) в финале квалификации US Open разгромил финалиста турнира ATP 250 Astana Open 2021 австралийца Джеймса Дакворта (112 АТР), передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанца. Таким образом, уроженец города Петропавловск впервые в карьере вышел в основу US Open.

Имя соперника по первому кругу основного раунда Открытого чемпионата США Тимофей Скатов узнает после завершения всех матчей квалификации.