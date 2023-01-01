Тимофей Скатов принёс первую победу Казахстану на турнире United Cup

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Тимофей Скатов принёс первую победу сборной Казахстана на дебютном командном турнире United Cup, который проходит в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса.

Во второй игре против команды Польши уроженец города Петропавловск, занимающий в мировом рейтинге 142-е место, обыграл Даниэля Михальского (260 АТР) со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

В первой игре Юлия Путинцева (51 WTA) уступила лидеру женского мирового рейтинга Иге Швентек – 1:6, 3:6. Таким образом, счёт в противостоянии между командами Казахстана и Польши стал равным – 1:1.

1 января на корт выйдут: Александр Бублик против Хуберта Гуркача (10 АТР), Жибек Куламбаевой будет оппонировать Магда Линетт (48 WTA) и в заключительной игре групповой стадии Александр Бублик вместе с Жибек Куламбаевой сразятся против Иги Швентек/Хуберта Гуркача.

Напомним, что ранее сборная Казахстана играла со сборной Швейцарии и проиграла все пять матчей.

Ассоциация теннисистов-профессионалов включила казахстанца Тимофея Скатова в число пяти спортсменов, с наилучшей стороны проявивших себя в 2022 году на турнирах из серии "Челленджер" и тех, на кого стоит обратить пристальное внимание в 2023 году.