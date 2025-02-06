Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.



В матче второго круга казахстанец обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 6:4, 7:5. Следующим соперником Скатова станет британец Билли Харрис.



Напомним, Аслан Карацев - экс-14-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалист одного турнира "Большого шлема" в миксте (Открытый чемпионат Франции-2021), победитель четырёх турниров ATP (из них три в одиночном разряде), обладатель "Кубка Дэвиса" и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.