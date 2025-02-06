Тимофей Скатов обыграл серебряного призёра Олимпийских игр
Следующим соперником казахстанца станет британец Билли Харрис.
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
63Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В матче второго круга казахстанец обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 6:4, 7:5. Следующим соперником Скатова станет британец Билли Харрис.
Напомним, Аслан Карацев - экс-14-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалист одного турнира "Большого шлема" в миксте (Открытый чемпионат Франции-2021), победитель четырёх турниров ATP (из них три в одиночном разряде), обладатель "Кубка Дэвиса" и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.
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