  • 6 Февраля, 20:14
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Тимофей Скатов обыграл серебряного призёра Олимпийских игр

Следующим соперником казахстанца станет британец Билли Харрис.

Сегодня, 19:54
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ktf.kz Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

В матче второго круга казахстанец обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 6:4, 7:5. Следующим соперником Скатова станет британец Билли Харрис.

Напомним, Аслан Карацев - экс-14-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалист одного турнира "Большого шлема" в миксте (Открытый чемпионат Франции-2021), победитель четырёх турниров ATP (из них три в одиночном разряде), обладатель "Кубка Дэвиса" и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

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