Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании

Фото: Пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, который занимает 250-е место в рейтинге ATP, провел свой полуфинальный матч на турнире в испанской Севилье, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Скатов встречался с с первой ракеткой турнира — испанцем Бернабе Сапатой Миральесом и разгромно проиграл ему в двух сетах со счетом 2:6, 1:6.

Ранее в этом же турнире турнира Скатов победил итальянца Рауля Бранкаччио — 6:4, 6:4, испанца Хавьера Барранко Косано — 6:2, 3:2 (снялся) и поляка Ежи Яновича — 6:3, 6:2.

Призовой фонд "челленджера" в Севилье составляет 97 960 евро.

Отметим, что в этом году Тимофей Скатов также выходил в полуфинал турнира в итальянском Розето-дельи-Абруцци.