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  • Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании
Пресс-служба ФТК Сегодня, 08:09
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Фото: Пресс-служба ФТК

Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, который занимает 250-е место в рейтинге ATP, провел свой полуфинальный матч на турнире в испанской Севилье, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Скатов встречался с  с первой ракеткой турнира  — испанцем Бернабе Сапатой Миральесом и разгромно проиграл ему в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. 

Ранее в этом же турнире турнира Скатов победил итальянца Рауля Бранкаччио — 6:4, 6:4, испанца Хавьера Барранко Косано  — 6:2, 3:2 (снялся) и поляка Ежи Яновича — 6:3, 6:2. 

Призовой фонд "челленджера" в Севилье составляет 97 960 евро.

Отметим, что в этом году Тимофей Скатов также выходил в полуфинал турнира в итальянском Розето-дельи-Абруцци. 

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#спорт #теннис
Сегодня, 08:09
150
Журналист

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