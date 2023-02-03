Тимофей Скатов дебютирует за Казахстан на "Кубке Дэвиса"

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов впервые сыграет за национальную команду в квалификационном матче "Кубка Дэвиса" против Чили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

"Нужно в любом случае быть готовым к очень длинному и нервному матчу. Тем более, что мы играем в гостях против чилийцев. Они, скорее всего, будут очень активно болеть. Это одна из их фишек, что они пытаются задавить как-то морально, но мы все ребята очень крепкие. Будем готовы дать бой. Чувствуется волнение перед дебютом? Да, безусловно, но капитан и вся команда поддерживают меня. Со мной моя страна, я мотивирован, готов выложиться на максимуме и показать свой самый лучший теннис", — подытожил вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов.