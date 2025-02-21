Журнал TIME включил актрису Николь Кидман в список женщин года 2024. Издание отметило её влияние на киноиндустрию, а также активную поддержку женщин в Голливуде, передаёт BaigeNews.kz.

Актриса сыграла главную роль в одном из самых обсуждаемых фильмов года — "Плохая девочка" режиссера Халины Рейн. Однако её вклад выходит за рамки актёрской игры. Кидман способствует созданию рабочих мест для женщин в кино, продвигая режиссёров, сценаристов и продюсеров.

"Её участие может дать практически любому проекту зелёный свет, а это значит, что она не просто снимается в фильмах, но и открыто стремится изменить соотношение женщин и мужчин в индустрии", — пишет TIME.

Издание также подчёркивает упорство, преданность профессии и стремление Кидман к инклюзивности в Голливуде. Именно благодаря таким лидерам индустрия становится более разнообразной и доступной для женщин.