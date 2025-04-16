TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2025 года
Список разделён на шесть категорий.
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Журнал TIME опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В этом году в нём представлены политические лидеры, предприниматели, активисты, культурные и спортивные иконы из 32 стран, передаёт BaigeNews.kz.
Среди них — Дональд Трамп, Мухаммад Юнус, Илон Маск, Скарлетт Йоханссон, Джейлен Хёртс и Блейк Лайвли.
Список разделён на шесть категорий: "Лидеры", "Титаны", "Иконы", "Артисты", "Пионеры" и "Инноваторы". Особое внимание уделено бизнес-руководителям: в списке 16 генеральных директоров крупных компаний, что является рекордом за всю историю TIME100. Также отмечено присутствие шести представителей администрации Дональда Трампа, что отражает текущие политические изменения.
В числе отмеченных активистов:
- Артисты: Эд Ширан, Скарлетт Йоханссон, Hozier — за вклад в культуру и искусство;
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Иконы: Деми Мур, Джален Хёртс, Ракиль Уиллис — за личное влияние и вдохновение;
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Лидеры: Илон Маск, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп — за политическое и экономическое лидерство;
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Титаны: Серена Уильямс, Лорн Майклз, Марк Цукерберг — за достижения в бизнесе и спорте;
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Пионеры: Demis Hassabis, Dario Amodei — за революции в науке и технологиях;
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Инноваторы: Snoop Dogg, Ma Yansong — за нестандартное мышление и идеи.
TIME отмечает, что в этом году список отражает важность индивидуальных действий в условиях глобальных изменений и неопределённости. Церемония награждения состоится 4 мая.
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