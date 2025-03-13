В социальной сети TikTok появился новый тренд, который привлек внимание пользователей по всему миру: девушки едят тюльпаны, подаренные им на 8 марта, утверждая, что цветы обладают приятным вкусом, передаёт BaigeNews.kz.

На видеокадрах из соцсетей видно, как девушки поочередно откусывают части цветка — начиная с бутона и заканчивая стеблем. При этом мнения пользователей разделились. Одни находят тюльпаны даже сладкими, в то время как другие выражают недовольство и утверждают, что цветы имеют неприятный вкус.

"Я слышала, девочка говорила, что он сладкий, но у меня он кисло-горький. Нет, мне вообще не нравится. На вкус как какая-то трава", — делится своими впечатлениями одна из блогеров. "Я купила эконом-вариант букета. Я помыла их. Начнем со стебелька. Довольно вкусно", — говорит другая участница тренда.

Однако флористы предупреждают, что поедание тюльпанов может быть опасным.

Цветы часто обрабатывают химическими веществами для ускоренного роста, из-за чего листья, стебли и корни могут быть ядовитыми. Луковицы тюльпанов содержат токсичные химикаты, которые могут вызвать отравление, сопровождающееся раздражением кожи и полости рта, расстройством желудка и головокружением.

Специалисты утверждают, что необработанные тюльпаны не так опасны.

Тем не менее, это не останавливает поклонников тренда. Многие девушки объясняют свою мотивацию тем, что цветы все равно завянут, и они предпочитают их съесть, пока они еще свежие.

Ранее мы писали о том, что астанчанки массово распродавали шикарные цветы за копейки после 8 марта.