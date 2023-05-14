Тиктокер возглавил мечеть в Астане

Фото: instagram.com/nurlanimam.kz

Имам и блогер и тиктокер Нурлан Байжигитулы стал главным имамом мечети имени Ырыскелді қажы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"По воле Аллаха, сегодня я назначен главным имамом мечети имени "Ырыскелді қажы" в Астане, которая люди называют "Цветком Аллаха". Это приятная неожиданность для меня. Теперь мы будем встречаться с жителями Астаны и гостями города в этой мечети. Пусть наша страна будет спокойной, наш народ будет здоров, наше единство будет крепким, а духовность будет стойкой", - написал Нурлан имам в Instagram.

Нурлан Байжигитулы заработал популярность в соцсетях, в том числе в TikTok. В соцсетях Нурлан имам объясняет каноны ислама современным языком.