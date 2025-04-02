Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала возможное заужение трафика TikTok в стране, объяснив причины и меры, принимаемые для устранения перебоев в работе соцсети, передаёт BaigeNews.kz.

Во время интервью журналист Telegram-канала QOGAM by SATZHANGRAM поинтересовался у министра, почему в Казахстане могут ограничить доступ к TikTok, а также какие меры принимаются для устранения проблем с работой социальной сети.

"Трафик TikTok регулируется Министерством культуры и информации, и полноценная работа соцсети зависит от ее администраторов. Мы постоянно проводим мониторинг информационного поля и, если обнаруживаем противоправный контент, требуем его удаления", — отметила Балаева.

По словам министра, TikTok уже удалил 87% контента, нарушающего законы Казахстана, после работы с командой социальной сети. Она также поблагодарила администрацию TikTok за конструктивный подход и сотрудничество.

Балаева подчеркнула, что в случае отказа от удаления незаконного контента министерство имеет право ограничить трафик соцсетей в стране. Она призвала другие социальные сети следовать примеру TikTok и работать с Минкультом для обеспечения безопасности и стабильности информационного пространства.