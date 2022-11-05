TikTok со студентами, индийский политик и мирный митинг. Чем занимались сегодня кандидаты в президенты

Фото: BaigeNews.kz

Кандидаты в президенты Казахстана по-прежнему разъезжают по регионам страны, знакомят избирателей со своими программами, расспрашивают жителей городов и сёл об их проблемах, дают предвыборные обещания. О чём говорят на этих встречах и как работают штабы кандидатов — в материале BaigeNews.kz.

Салтанат Турсынбековой предложили создать женскую партию

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова встретилась с правозащитниками в Алматы. Поговорить и высказать свои ожидания пришли основатели разных НПО и лидеры общественного мнения. В их числе юрист-международник Халида Ажигулова, основатель ОФ "Мой дом" Елена Белоконь, многодетная мама и представитель алматинского родительского сообщества Ирина Ким, основатели ОФ "SVET" Молдир Жумабаева и Кирилл Вшивков, занимающиеся вопросами насилия и гендерного равенства, и другие.

Участники встречи поднимали вопросы бытового насилия, неполных семей, многодетных матерей, матерей-одиночек, льготной ипотеки, социального жилья, торговли людьми, защиты прав детей, бедности и неравенства доходов, сложности реализации талантливой молодёжи и их отъезда за рубеж, равнодушия местных исполнительных органов к вопросам правозащитников.

Также на встрече говорили о том, что многие хорошие инициативы реализуются не лучшим образом, а затем никто не несёт ответственность за результат. Салтанат Турсынбекова считает, что каждая государственная реформа должна "иметь лицо".

Ирина Ким высказалась о том, что социальное жилье в Алматы должны выдавать социально уязвимым слоям населения. В конце встречи многодетная мама предложила Салтанат Турсынбековой создать Женскую партию, которая будет продвигать все вышеперечисленные вопросы.

В этот же день Салтанат Турсынбекова встретилась со студентками Казахского национального женского педагогического университета, где обучение проходят более восьми тысяч человек.

Фото предоставлено штабом кандидата

Во время выступления Салтанат Турсынбекова рассказала о своём пути и карьере. Она подчеркнула, что любая девушка может добиться всех поставленных целей. По словам выступающей, нельзя ставить барьеры самим себе.

"Я верю, что наши девушки могут и должны быть министрами, главами крупнейших национальных и частных компаний, акимами и даже главой государства. Занимать должности, где принимаются решения. Управлять и быть настоящими лидерами, вести за собой людей. Наши девушки активные, яркие, талантливые. Пришло время разбить этот "стеклянный потолок" и отмыть до блеска этот "липкий пол" — устранить все искусственные барьеры. Казахстанские женщины могут и у плиты стоять, и у трибуны в качестве президента, министра или акима", — заявила Турсынбекова.

Студентки поделились проблемами, которые их волнуют. Это доступность образования, нехватка общежитий, сложности с трудоустройством после завершения учёбы и другое.

После встречи студентки предложили кандидату в президенты снять видео в TikTok. Салтанат Турсынбекова согласилась и поучаствовала в предложенной задумке. Около 25 девушек снялись в ролике вместе с правозащитницей.

Штаб Токаева провёл встречи в Кызылординской области

Встречи республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева с избирателями продолжились в Кызылординской области.

На встрече с предпринимателями и представителями аграрного сектора члены РОШ обсудили вопросы развития транспортной и социальной инфраструктуры в регионах.

Фото предоставлено штабом кандидата

Далее состоялась встреча с коллективом Кызылординского теплоэлектроцентра. Члены штаба рассказали о предлагаемых кандидатом реформах в сфере коммунального хозяйства.

В этот же день члены РОШ обсудили с айтыскерами и жыршы предвыборные инициативы кандидата, направленные на развитие культуры и искусства, а также продвижение Казахстана на международной арене как страны мира, согласия, добра и толерантности.

"Сейчас наше государство переживает новый виток развития и у всех граждан большие ожидания. Там, где есть справедливость, есть единство народа, взаимопонимание, и у такого общества определённо будет стабильное развитие. Мы все должны принять самое активное участие на предстоящих выборах, поскольку от голоса каждого зависит судьба страны", — отметила жыршы Улжан Байбосынова.

Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге в Астане против уплотнительной застройки, организованном республиканским предвыборным штабом. Мероприятия прошло на территории сквера на пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы.

Фото предоставлено штабом кандидата

Кандидат выступил с приветственным словом. Он отметил, что проблема уплотнительной застройки сегодня стоит не только перед столицей и Алматы. В том или ином виде она присутствует практически во всех городах Казахстана.

Как подчеркнул Нурлан Ауесбаев, уплотнительная застройка становится настоящим бичом городов. При этом в угоду неуёмных аппетитов застройщиков отдаются самые лучшие земельные участки. Более того, акиматы передают под застройку земли, на которых по генплану должны были строиться школы, детские сады и больницы. В результате из-за отсутствия социальной инфраструктуры страдают жители.

Другой вопрос, встающий перед обществом, — коррупция. Застройщики, лоббируя свои интересы, стремятся, по словам Ауесбаева, получить во владение лучшие земельные участки. Зачастую в ход идут взятки.

Изменить ситуацию, как считает Нурлан Ауесбаев, можно лишь введя прямую выборность акимов всех уровней. По его мненю, пока градоначальники не будут чувствовать свою ответственность перед народом, победить взяточничество не удастся.

Участие в митинге приняли около 50 человек, в том числе столичные активисты, выступающие против уплотнительной застройки.

Каракат Абден вспомнила случай в политической жизни Индии

В истории, которую рассказала кандидат, один мужчина баллотировался на политический пост и набрал всего пять голосов, при том, что в его семье обладали правом голоса девять человек.

Мужчина расплакался в интервью из-за того, что близкие люди не поддержали его.

"Впоследствии выяснилось, что за него отдали голоса более 800 человек, а близкие кандидата сделали официальное заявление о том, что вся семья голосовала за него. Семья — это наши самые близкие люди, с кем мы можем быть самими собой, такими, какие есть, без масок и притворств. Это наша опора и безоговорочная поддержка", — сказала Каракат Абден.

Кандидат вспомнила и народную мудрость: настоящий друг не только подаст руку помощи, когда ты в беде, но и поддержит, когда ты держишь путь к большой цели.

Фото: личная страница Каракат Абден в Facebook

Каракат Абден встретилась представителями Миссии наблюдателей от СНГ Евгением Козяком и Аллой Харченко, которые ознакомились с процессом работы центрального штаба кандидата.

Напомним, до выборов президента Казахстана, которые назначены на 20 ноября, осталось 15 дней.

С 22 октября кандидаты начали проводить первые встречи с избирателями.

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