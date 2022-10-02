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twitter.com/smi_2 Сегодня, 14:16
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Фото: twitter.com/smi_2

TikTok планирует открыть представительство в Казахстане

В Казахстане появится представительство TikTok. Об этом автору программы President на телеканале "Хабар 24" сообщил один из руководителей европейского офиса TikTok Тео Бертрам, передаёт BaigeNews.kz

Представитель компании отметил креативность казахстанских блогеров и создателей контента. 

TikTok может предоставить им платформу, а также помочь охватить аудиторию за пределами страны. Кроме того, он заявил, что видит Казахстан в качестве регионального хаба.  

"Здесь потрясающее качество контента. Мы хотим, чтобы именно Казахстан стал хабом для всего региона. У нашей компании есть самые разные программы, например, по туризму, здесь прекрасная природа, и мы можем помочь рассказать о ней чуть больше. Национальная кухня, традиции, живописные места – людям интересно всё. Это новый способ популяризации страны. Такие же проекты мы планируем запускать во многих сферах, в том числе в здравоохранении, образовании и экономике. Запускается программа и под неё делается контент", поделился планами Тео Бертрам.

 

Видео: Хабар-24

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#Социальные Сети
Журналист
Сегодня, 14:16
112
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