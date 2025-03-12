TikTok обновляет "Семейные настройки": больше возможностей для безопасности детей
Теперь родители могут устанавливать для своих детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.
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TikTok продолжает совершенствовать механизмы защиты подростков и обеспечения родительского контроля. Платформа объявила о запуске нового функционала, направленного на создание безопасной цифровой среды для молодёжи и помощь родителям в управлении активностью их детей в приложении. Об этом сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, TikTok запускает функцию в "Семейных настройках", которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные периоды времени. Также платформа запускает новую функцию, которая призвана помочь подросткам отвлечься и отдохнуть, если они используют TikTok после 22 часов.
С момента запуска инструмента "Семейные настройки", являющегося частью системы родительского контроля TikTok, прошло уже пять лет. За это время платформа неоднократно добавляла новые функции, ориентируясь на рекомендации экспертов и обратную связь от родителей. В этот раз разработчики TikTok создали новую настройку "Неактивное время", при помощи которой можно ограничивать доступ подростков к приложению в определенные периоды времени.
Теперь родители могут:
- Устанавливать для своих детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.
- Создавать повторяющееся расписание для удобной настройки цифрового детокса.
- Одобрять запросы подростка на использование приложения в период ранее наложенного ограничения доступ.
Кроме того, новый функционал "Семейных настроек" предоставляет родителям расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Теперь они смогут видеть: кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт, какие пользователи были заблокированы подростком.
В ближайшие месяцы TikTok также добавит функцию, позволяющую подросткам сообщать родителям о контенте, который потенциально может нарушать правила сообщества платформы, даже если родительский контроль не был активирован.
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