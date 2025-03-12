TikTok продолжает совершенствовать механизмы защиты подростков и обеспечения родительского контроля. Платформа объявила о запуске нового функционала, направленного на создание безопасной цифровой среды для молодёжи и помощь родителям в управлении активностью их детей в приложении. Об этом сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, TikTok запускает функцию в "Семейных настройках", которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные периоды времени. Также платформа запускает новую функцию, которая призвана помочь подросткам отвлечься и отдохнуть, если они используют TikTok после 22 часов.

С момента запуска инструмента "Семейные настройки", являющегося частью системы родительского контроля TikTok, прошло уже пять лет. За это время платформа неоднократно добавляла новые функции, ориентируясь на рекомендации экспертов и обратную связь от родителей. В этот раз разработчики TikTok создали новую настройку "Неактивное время", при помощи которой можно ограничивать доступ подростков к приложению в определенные периоды времени.

Теперь родители могут:

Устанавливать для своих детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.

Создавать повторяющееся расписание для удобной настройки цифрового детокса.

Одобрять запросы подростка на использование приложения в период ранее наложенного ограничения доступ.

Кроме того, новый функционал "Семейных настроек" предоставляет родителям расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Теперь они смогут видеть: кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт, какие пользователи были заблокированы подростком.

В ближайшие месяцы TikTok также добавит функцию, позволяющую подросткам сообщать родителям о контенте, который потенциально может нарушать правила сообщества платформы, даже если родительский контроль не был активирован.