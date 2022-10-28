TikTok и Astana Hub открыли образовательную программу для стартапов

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TikTok совместно с Astana Hub запустили в Казахстане первую образовательную программу для стартапов. Представители 218 проектов узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание к своему продукту. Лучшие ученики получат гранты размером до 10 000 долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Ведущая платформа для создания коротких видеороликов TikTok и крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве в рамк а х Digital Bridge 2022 , и запустили эксклюзивную образовательную программу для стартапов TikTok StartUp Академия. Платформу и технопарк объединяют стремление к инновациям и желание помочь бизнесу. Задача Академии - помочь стартапам найти новые точки роста, получить уникальные знания от экспертов и открыть возможности платформы TikTok.

"Наша образовательная программа является логическим продолжением подписанного меморандума о сотрудничестве между Astana Hub и TikTok в рамках форума Digital Bridge 2022. Среди слушателей программы есть, например, такие команды как Documentolog, Mitwork, Aviata, EasyTap, iDos Games и целый ряд других как начинающих, так и опытных казахстанских стартапов. Это свидетельствует о большом интересе рынка к развитию маркетинговых активностей на платформе TikTok. Уверен, что партнерство Astana Hub с TikTok кратно увеличит узнаваемость казахстанской IT-экосистемы, что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций и новых IT-компаний в страну", - отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

К участию в программе приглашены представители технологичных стартапов из сфер Fintech, E-com, Games&Apps, Foodtech, Edtech, Entertainment, Health&Wellness и других. Прием заявок был открыт в конце октября, и в результате отбора 418 стартапов получат доступ к образовательному курсу. Вебинары будут проходить с 31 октября, а первые 20 участников, успешно сдавших экзамен, посетят офлайн-воркшопы в Астане 9 и 10 ноября.

Абсолютно все стартапы - студенты Академии получат:

менторство от команды TikTok For Business, куда войдет полная проработка кампании с нуля;

уникальный образовательный контент, экспертизу от лидирующей видеоплатформы и возможность научиться запускать эффективные кампании;

поддержку в чате от экспертов.

По итогам обучения лучшие проекты получат гранты на продвижение в TikTok в размере до 10 тысяч долларов, которые они смогут потратить на маркетинговые кампании в TikTok.