TikTok довёл до полиции: Актюбинские подростки позировали с оружием ради лайков
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В Актюбинской области полицейские установили личности подростков, разместивших в TikTok фотографии с оружием, передаёт BaigeNews.kz.
Публикации вызвали обеспокоенность из-за возможной пропаганды насилия.
По информации полиции, в результате мониторинга социальных сетей и оперативных мероприятий были установлены шесть несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Пятеро из них оказались студентами вузов и колледжей Актобе, один - школьником.
У одного из подростков при проверке был изъят газовый пистолет. Сам он и его сверстники признались, что публикации были сделаны "ради контента", без намерения запугивания.
Все несовершеннолетние поставлены на профилактический учет, с ними и их родителями проведены беседы. Также во всех учебных заведениях организованы разъяснительные мероприятия.
Полицейские напомнили, что на территории страны с 10 апреля проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток", в рамках которого усилены меры по контролю за правонарушениями среди несовершеннолетних, включая мониторинг социальных сетей.
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