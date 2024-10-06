"Тихо, спокойно, организованно" - международный наблюдатель о ходе референдума по АЭС

Международный наблюдатель от СНГ Леонид Анфимов рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, как проходит референдум по строительству АЭС в Казахстане.

"На сегодняшнюю минуту мы успели объехать часть избирательных участков. Наши наблюдатели побывали и на открытии избирательных участков. Нет никаких замечаний, которые могли бы сказать о том, что нарушается где-то внутреннее законодательство, международные нормы, регламентирующие проведение выборов. Всё проходит тихо, спокойно, организованно, и что приятно при очень высокой активности голосующих, тех, кто внесён в списки для голосования", - сказал наблюдатель.

По словам Анфимова, от Содружества независимых государств на этот референдум зарегистрировано 74 наблюдателя. Они представляют Азербайджан, Белоруссию, Кыргызстан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Узбекистан и сам аппарат исполкома СНГ.

"Мы работаем в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях и в трех городах - в Астане, Алматы и в Шымкенте. Наши наблюдатели следят за соблюдением законодательства и международных норм, которыми регламентируется референдум", - отметил Леонид Анфимов.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.

Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.