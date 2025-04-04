Тигр в египетском цирке напал на дрессировщика
Животное не кормили несколько дней.
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Леденящее душу происшествие произошло в одном из цирков Египта. Во время представления белый тигр неожиданно напал на дрессировщика, который просунул руку в клетку, передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет TMZ, хищник молниеносно схватил мужчину, вызвав панику среди зрителей. На помощь дрессировщику немедленно пришли сотрудники цирка, которые смогли вырвать его из пасти тигра.
Пострадавшего срочно доставили в больницу, где, чтобы спасти его жизнь, врачам пришлось ампутировать руку выше локтя. В результате инцидента представления в цирке были приостановлены на неопределенный срок.
Ветеринарная комиссия проведет проверку всех животных в цирке. Предположительно, причиной нападения стало голодное состояние тигра, так как до выступления животное не получало корм несколько дней из-за проблем с поставками мяса.
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