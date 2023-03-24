ТЭЦ Риддера оштрафовали на 11 млн тенге за многочисленные нарушения

Фото: kazinform.kz

Риддерскую ТЭЦ оштрафовали более чем на 11 миллионов тенге за нарушения законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в ходе прокурорской проверки установлено нарушение законодательства об естественных монополиях, а именно нецелевое расходование средств тарифной сметы и инвестиционной программы, на сумму 548 миллионов тенге.

Напомним, в ноябре прошлого года в Риддере произошла очередная авария на местной ТЭЦ. Без отопления остались более 22 тысячи абонентов.

Прокуратура провела проверку деятельности, в результате которой выяснилось, что у АО "Риддер ТЭЦ" неудовлетворительное техническое состояние.

"Установлено свыше 240 нарушений законодательства. По актам надзора прокуратуры уполномоченные органы в отношении ТЭЦ наложили административные взыскания на сумму более 11 миллионов тенге и вынесли предписания об устранении нарушений", – говорится в сообщении надзорного органа.

Потребителям возмещены убытки путем перерасчёта на сумму 63,3 миллиона тенге за плохое качество теплоснабжения и недопоставку тепла.