ТЭЦ Лисаковска нуждается в ремонте

Из четырёх водогрейных котлов ТЭЦ города Лисаковска в Костанайской области только один в нормальном состоянии. Изношенность трёх других агрегатов от 60 до 80 процентов, заявили на предприятии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В этом году коммунальщики планируют провести частичный ремонт. Восстановят один котёл. На работу потратят 827 миллионов тенге из бюджета. Тепловики разработали комплексный план, согласно которому ежегодно проводят ремонт. Главное, чтобы финансирование поступало без перебоев. В противном случае следующий отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва, заявили представители компании.