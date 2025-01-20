ТЭЦ-3 достроят в Астане в 2025 году, сообщил аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"В текущем году планируем завершить строительство ТЭЦ-3, которая стала своего рода долгостроем. Первый этап данного объекта завершили и ввели в эксплуатацию осенью 2023 года", – написал аким на своей странице в Instagram.

Он отметил, что акимат проводит системную работу по обеспечению столицы дополнительными объектами жизнеобеспечения. Они позволяют подавать городу тепло, воду, электричество.

"Благодаря таким введённым объектам, как газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток", ТЭЦ-3 (первый этап), отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час. Для обеспечения города дополнительным теплоснабжением на будущие годы уже начали строить новую газовую тепловую станцию "Тельмана". На данный момент ведутся строительно-монтажные работы по фундаменту и забивке свай. Данный проект позволит обеспечить стабильным теплоснабжением ещё 80 тысяч населения столицы. Планируем завершить строительство ГТС "Тельмана" в 2026 году", – написал Женис Касымбек.

Также ведётся строительство ряда электрических подстанций. По словам акима, подстанция "Арай" уже готова на 96%, её планируется достроить в первом полугодии текущего года. Данный проект позволит обеспечить столицу бесперебойным качественным электроснабжением мощностью 80 МВА.

Строительство подстанции "Казбек" планируется завершить в 2026 году. Данный проект позволит обеспечить жилой массив "Железнодорожный" надёжным и бесперебойным электроснабжением мощностью 80 МВА.