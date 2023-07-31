Тестирование в магистратуру: пороговый балл преодолели менее половины поступающих

Фото: пресс-служба Миннауки и высшего образования РК

В Министерстве науки и высшего образования подвели промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру, передаёт BaigeNews.kz.

На экзамен подали около 43 тысяч заявлений. Прошли тестирование 23 тысячи претендентов. Пороговый балл набрали 43 процента из них. Средний показатель – 73 балла. Максимальный балл – 130.

За нарушение правил аннулированы результаты 149 участников. В том числе, за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы до экзамена не допустили 92 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 57 человек, их результаты также аннулированы.

Для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тысяч грантов.

Комплексное тестирование продлится до 10 августа. Проходной балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.