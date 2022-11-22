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  • Тест на определение уровня казахского языка создала школьница вместе с учителем
rus.azattyq-ruhy.kz Сегодня, 15:40
166
Сегодня, 15:40
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Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Тест на определение уровня казахского языка создала школьница вместе с учителем

Учитель и школьница из города Семей разработали сайт, который определяет уровень знаний государственного языка, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления.

"Учащаяся 10 класса НИШ Аяулым Хамитханова и учитель Сымбат Мажиков разработали тест, который определяет, на каком уровне человек владеет государственным языком. Кроме того, для данного теста создан общедоступный сайт. Недавно они получили авторские права на эту работу. Учитель и ученица более полтора года трудились над реализацией проекта "QazUp - тест на определение словарного запаса казахского языка", - сообщили в школе.

Создатели проекта отмечают, что тест является незаменимым помощником для тестируемых на государственном языке. Это связано с тем, что тест QazUp охватывает 30 тысяч слов на казахском языке. Благодаря своему проекту, авторы намерены внести свой вклад в развитие государственного языка. 

"Проект очень актуален. Ведь подобных проектов, позволяющих определить уровень знания языка, никогда не создавалось. Тест QazUp-охватывает диапазон от наиболее часто используемых слов в казахском языке до наиболее редко используемых. Кроме того, встречаются вымышленные слова. Это было сделано специально, для того чтобы ввести в заблуждение  тестируемых. Мы не можем сказать, что тест легкий. Есть люди, которые в ходе сдачи теста не набрали пороговый балл", - рассказала Аяулым Хамитханова.

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#казахский язык #НИШ #Семей
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:40
166
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