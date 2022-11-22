Тест на определение уровня казахского языка создала школьница вместе с учителем

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Учитель и школьница из города Семей разработали сайт, который определяет уровень знаний государственного языка, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления.

"Учащаяся 10 класса НИШ Аяулым Хамитханова и учитель Сымбат Мажиков разработали тест, который определяет, на каком уровне человек владеет государственным языком. Кроме того, для данного теста создан общедоступный сайт. Недавно они получили авторские права на эту работу. Учитель и ученица более полтора года трудились над реализацией проекта "QazUp - тест на определение словарного запаса казахского языка", - сообщили в школе.

Создатели проекта отмечают, что тест является незаменимым помощником для тестируемых на государственном языке. Это связано с тем, что тест QazUp охватывает 30 тысяч слов на казахском языке. Благодаря своему проекту, авторы намерены внести свой вклад в развитие государственного языка.