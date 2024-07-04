Тесный диалог в рамках ШОС откроет для стран-участниц дополнительные перспективы - Садыр Жапаров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на встрече "ШОС плюс" выразил уверенность, что тесный диалог в рамках ШОС откроет для стран-участниц дополнительные перспективы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В современном мире в условиях взаимосвязанности и глобальных вызовов нам необходимо укреплять многосторонний диалог для обеспечения мира и устойчивого развития. Это дает нам благоприятную возможность найти оптимальные пути взаимовыгодного сотрудничества, а также объединения наших ресурсов, знаний и опыта для преодоления проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку. Считаю важным, чтобы наши страны в вопросах безопасности, суверенитета, экономического развития и иных жизненноважных для нас интересов оказывали всемерную поддержку друг другу", - сказал Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана добавил, что из года в год идет не только количественное, но и качественное наполнение ШОС.