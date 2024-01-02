Tesla станет вторым производителем электромобилей после китайской BYD

Китайский автопроизводитель BYD Co продал 526,4 тысячи электрических автомобилей в четвертом квартале 2023 года. Это означает, что Tesla потребуется рекорд, чтобы сохранить свой статус №1 на рынке электрокаров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Самый продаваемый автомобильный бренд Китая сообщил о продажах 340 178 электромобилей и гибридов в декабре, включая 190 754 полностью электрических автомобиля, чему способствовали агрессивные скидки в конце года. Всего в 2023 году BYD продала 3,01 млн единиц.

В течение нескольких дней будет известно, стала ли BYD крупнейшим в мире продавцом полностью электрических электромобилей. На неделе Tesla компания Илона Маска, должна отчитаться о своих продажах. Аналитики ожидают, что американская компания не смогла продать машин больше, чем ее китайский конкурент.

Обновленная Model 3 и Cybertruck, поставки которых начались в конце ноября, позволят Tesla достичь годовых продаж в 1,8 миллиона долларов. Годовые объемы продаж BYD были почти такими же, как продажи электромобилей и гибридов за предыдущие пять лет вместе взятые. Компания из Шэньчжэня, у которой был целевой показатель продаж в 3 миллиона в год, в 2023 году продемонстрировала быстрый рост, который впервые вывел ее в топ-10 рейтинга мировых продаж автомобилей.

В течение прошедшего года BYD реализовывала свои планы по глобальной экспансии: компания выбрала Венгрию для создания своей первой производственной линии в Европе. Завод в городе Сегед будет производить электромобили и подключаемые гибриды для европейского рынка и создаст тысячи рабочих мест. Объявление было сделано, несмотря на продолжающееся расследование ЕС против субсидирования китайских электромобилей.

Ожидается, что розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае в 2023 году вырастут на 36,5% в годовом исчислении до примерно 7,75 млн, говорится в предварительных оценках Национальной ассоциации легковых автомобилей, опубликованных в декабре.