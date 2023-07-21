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Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей
Американская Tesla отзывает около 16 тыс. электромобилей из-за проблемы с ремнями безопасности, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.
Отзывная кампания затронет машины Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, где возможно отсоединение ремней безопасности в связи с их ненадлежащим креплением.
"В случае отсоединения ремня безопасности возможна ненадлежащая фиксация находящегося в салоне лица при ДТП, что повышает риск травм", - говорится в сообщении.
Проблема касается ремней на передних сиденьях. В рамках отзывной кампании Tesla проверит крепление ремней и при необходимости бесплатно произведет замену.
Ранее сообщалось, что Tesla резко увеличила поставки во втором квартале благодаря снижению цен и правительственным субсидиям на покупку электромобилей.
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