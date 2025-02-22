Tesla объявила об отзыве 376 000 своих электромобилей в США из-за неисправности функции усилителя руля, что может сделать управление более сложным, особенно на низких скоростях, повышая риск аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Отзыв стал результатом годичного расследования Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) после того, как владельцы Tesla сообщили о сбоях в рулевом управлении. Некоторые не могли повернуть руль, а другие жаловались на повышенные усилия при управлении. Более 50 автомобилей якобы были отбуксированы из-за этой проблемы, сообщил NHTSA в прошлом году.

Tesla пояснила, что если это условие перегрузки возникает, когда автомобиль находится в движении, рулевое управление остаётся нормальным, и появляется визуальное предупреждение. Но как только автомобиль останавливается, усилитель руля может выйти из строя и оставаться отключенным при дальнейшем движении.

На 10 января Tesla зафиксировала 3 012 гарантийных заявок и 570 полевых отчётов, которые могут быть связаны с этим состоянием, но компания заявила, что не получала сообщений о каких-либо авариях, связанных с этим состоянием.

Tesla уточнила, что отзыв не является ответом на расследование NHTSA по обвинениям в потере управления рулевым механизмом, которое остается открытым.

Компания выпустила обновление программного обеспечения в октябре, чтобы устранить проблему. По состоянию на 23 января 99% затронутых автомобилей в США установили это обновление, сообщила Tesla.

16 января Tesla объявила, что решила провести отзыв рулевого управления по всему миру после того, как регулятор в другой стране открыл расследование и выразил обеспокоенность по этому поводу.