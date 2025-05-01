Tesla опровергла сообщения о поиске замены Илону Маску
Илон Маск также прокомментировал ситуацию в соцсети X.
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Компания Tesla опровергла информацию о якобы ведущемся поиске преемника для генерального директора Илона Маска. Заявление опубликовано в официальном аккаунте компании в соцсети X 1 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Поводом для реакции стали публикации The Wall Street Journal, в которых со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что совет директоров Tesla обратился к рекрутинговым агентствам с целью подбора кандидатов на пост главы компании. WSJ сообщила, что недовольство акционеров вызвано тем, что Маск уделяет слишком много внимания работе в администрации президента США Дональда Трампа и недостаточно – делам Tesla.
Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм назвала сообщения WSJ "абсолютно не соответствующими действительности". По её словам, редакции издания сообщили о недостоверности этой информации ещё до выхода статьи.
"Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров полностью уверен в его способности продолжать реализацию амбициозной стратегии роста", – подчеркнула Денхолм.
Илон Маск также прокомментировал ситуацию в соцсети X. Он обвинил WSJ в "грубом нарушении этических стандартов", отметив, что газета проигнорировала официальное опровержение, полученное до публикации.
С января 2025 года Маск возглавляет Департамент эффективности госуправления США по назначению президента Дональда Трампа, совмещая работу в правительстве с руководством Tesla.
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