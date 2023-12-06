Терроризировавшую предпринимателей группировку задержали в Атырау
Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
171Фото: polisia.kz
Преступную группу, вымогавшую у предпринимателей 10 миллионов тенге, задержали в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
"Полицейские задержали четырёх подозреваемых 25, 27 и 32-х лет при передаче им 2,6 миллиона тенге. Установлено, что подозреваемые являются представителями деструктивного религиозного течения. Группа шантажировала потерпевших с марта", - сообщили в полиции.
Мужчины задержаны. Выясняется их причастность к другим преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РК.
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