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Терроризировавшую предпринимателей группировку задержали в Атырау

Сегодня, 22:19
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: polisia.kz

Преступную группу, вымогавшую у предпринимателей 10 миллионов тенге, задержали в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицейские задержали четырёх подозреваемых 25, 27 и 32-х лет при передаче им 2,6 миллиона тенге. Установлено, что подозреваемые являются представителями деструктивного религиозного течения. Группа шантажировала потерпевших с марта", - сообщили в полиции.

Мужчины задержаны. Выясняется их причастность к другим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РК.

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