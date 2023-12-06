Терроризировавшую предпринимателей группировку задержали в Атырау

Преступную группу, вымогавшую у предпринимателей 10 миллионов тенге, задержали в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицейские задержали четырёх подозреваемых 25, 27 и 32-х лет при передаче им 2,6 миллиона тенге. Установлено, что подозреваемые являются представителями деструктивного религиозного течения. Группа шантажировала потерпевших с марта", - сообщили в полиции.