  • 9 Ноября, 13:44
  • BAIGENEWS

Террорист-смертник устроил взрыв на вокзале в Пакистане: погибли 24 человека

Сегодня, 13:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Reuters Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
85
Фото: Reuters

По меньшей мере 24 человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва рядом с железнодорожным вокзалом в городе Кветте, расположенном в провинции Белуджистан в Пакистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Geo TV.

По предварительным данным, взрыв произошёл в билетной кассе железнодорожного вокзала, где обычно бывает многолюдно, перед прибытием поезда, что привело к большому количеству жертв.

В городе введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося.

Число погибших может увеличиться, заявили чиновники телеканалу. Пострадавшие доставлены в больницу города. 

Тем временем комиссар Кветты Хамза Шафкат подтвердил, что взрыв был преднамеренным.

Сообщив, что террорист-смертник вошёл на вокзал с багажом, комиссар сказал, что было трудно остановить человека, намеревавшегося совершить теракт.

Самое читаемое

Наверх