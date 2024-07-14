"Терминатор" из Казахстана нокаутировал бывшую звезду UFC в бою за титул

Казахстанский боец Муратбек Касымбай (12-4) по прозвищу "Терминатор" и бразилец Диего Брандао (29-21) стали хедлайнерами турнира Hardcore Fighting Championship в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Касымбай и Брандао провели бой в полулегком весе, который был запланирован на пять раундов. На кону стоял титул BHF ("Самый медийный боец"). Итогом этого противостояния стала победа казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.