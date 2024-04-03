Терминалы Starlink и телефоны передало МЦРИАП в подтопленные регионы
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Операторы сотовой связи начислили абонентам, находящимся в зоне паводков, дополнительные ресурсы. Подробности сообщили в Минцифры, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с паводками и временными перебоями с электроснабжением в трёх регионах Казахстана наблюдается нестабильная работа ряда базовых станций, которые сказались на работе сетей операторов сотовой связи. Операторами начислены дополнительные ресурсы к тарифным планам (40-50 минут, 40-50 СМС и 8-10 Гб на семь дней) абонентам, находящимся в зоне паводков", - сказано в сообщении.
Для обеспечения бесперебойного учебного процесса в Костанайскую, Актюбинскую, Улытаускую и Западно-Казахстанскую области отправлены комплекты терминалов Starlink.
Министерством для организации оперативной, непрерывной связи в акимат Актюбинской области на использование переданы спутниковые телефоны Thuraya.
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