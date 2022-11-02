Терминалы самообслуживания появились в аэропорту Астаны

Фото: МИИР РК

Отечественный лоукостер FlyArystan запустил терминалы полного обслуживания пассажиров iJan в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"iJan – это удобный и быстрый сервис, с помощью которого клиенты FlyArystan могут прямо в аэропорту без очередей пройти регистрацию на рейсы, взвесить и сдать багаж. Для удобства столичных пассажиров в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев установлены восемь терминалов. Они уже готовы обслужить пассажиров, вылетающих из Астаны по внутренним направлениям, а в дальнейшем услуга станет доступной и на международных рейсах", - указывается в сообщении.

Управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс напомнил, что 21 октября аналогичные терминалы заработали в аэропорту Алматы. За 10 дней услугами iJan воспользовалось более 2,5 тысячи человек. Также он сообщил, что компания планирует внедрить новый сервис во всех аэропортах республики.

"В Казахстане, как и во всём мире наблюдается рост пассажиропотока на воздушном транспорте. В связи с этим особое значение имеет своевременное и быстрое обслуживание пассажиров в аэропортах. Fly Arystan сейчас еженедельно выполняет по 207 рейсов по 26 внутренним авиамаршрутам. Запуск терминалов iJan позволит ускорить процессы регистрации", - отметил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев на церемонии запуска работы терминалов в аэропорту Астаны.

Лоукостер предлагает своим пассажирам познакомиться и адаптироваться к новому способу регистрации до конца текущего года. С января 2023 года регистрация непосредственно в аэропорту станет платной, в том числе через терминал iJan.

У пассажиров сохраняется возможность пройти регистрацию бесплатно в мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com.