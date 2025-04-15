В сети всплыло шокирующее видео, вызвавшее волну негодования среди казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

На кадрах, распространившихся по соцсетям, мужчина грубо тащит подростка за ноги по полу, а затем насильно усаживает его в угол. Как выяснилось позже, это происходило в одном из частных коррекционных центров города Сарыагаш, где воспитываются дети с особенностями развития.

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик с синдромом Дауна. Как сообщили в полиции, инцидент зафиксирован и расследуется в рамках статьи 140 Уголовного кодекса РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Были опрошены сотрудники учреждения, родители ребёнка и свидетели происшествия.

В управлении образования региона уточнили, что фигурант видео не был педагогом - он работал арт-терапевтом. Однако после служебной проверки его немедленно уволили. В ведомстве добавили, что ребёнку оказана психологическая помощь.

Общественность требует более строгого контроля над частными учреждениями для детей с особыми потребностями и усиления ответственности за любое проявление насилия. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства департамента полиции.

Ранее мы сообщали, что ребёнок стал жертвой в детсаду в Улытау.