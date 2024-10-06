Теракт в Израиле: мужчина расстрелял людей на автовокзале
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
106Фото: t.me/mdaisrael
Неизвестный расстрелял людей на центральной автобусной станции в городе Беэр-Шеве. СМИ сообщают об одой убитой и восьми раненых, передаёт BaigeNews.kz.
Вооружённого мужчину ликвидировали.
По данным Al Jazeera, из восьми пострадавших один находится в критическом состоянии.
Портал "Детали" уточняет, что террорист был вооружённый пистолетом и ножом. В результате нападения скончалась 20-летняя девушка.
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