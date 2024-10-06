Теракт в Израиле: мужчина расстрелял людей на автовокзале

Неизвестный расстрелял людей на центральной автобусной станции в городе Беэр-Шеве. СМИ сообщают об одой убитой и восьми раненых, передаёт BaigeNews.kz.

Вооружённого мужчину ликвидировали.

По данным Al Jazeera, из восьми пострадавших один находится в критическом состоянии.

Портал "Детали" уточняет, что террорист был вооружённый пистолетом и ножом. В результате нападения скончалась 20-летняя девушка.