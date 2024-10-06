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Теракт в Израиле: мужчина расстрелял людей на автовокзале

Сегодня, 17:29
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t.me/mdaisrael Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: t.me/mdaisrael

Неизвестный расстрелял людей на центральной автобусной станции в городе Беэр-Шеве. СМИ сообщают об одой убитой и восьми раненых, передаёт BaigeNews.kz.

Вооружённого мужчину ликвидировали.

По данным Al Jazeera, из восьми пострадавших один находится в критическом состоянии.

Портал "Детали" уточняет, что террорист был вооружённый пистолетом и ножом. В результате нападения скончалась 20-летняя девушка.

 

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