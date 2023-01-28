Теракт в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

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Израильская полиция сообщила о новом нападении. В субботу утром тринадцатилетний палестинец открыл огонь в районе Сильван в Восточном Иерусалиме. Двое человек тяжело ранены. Это произошло всего через несколько часов после нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме, в результате которой погибли семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Сообщается, что ранены 47-летний мужчина и его 23-летний сын. По словам медиков, они получили огнестрельные ранения верхней части тела и были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Нападавший палестинский подросток, по выражению полицейских, "нейтрализолван", о его состоянии ничего не сообщается.

Ранее израильская полиция объявила об аресте 42 человек в ходе расследования нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен ответить на эти атаки. В субботу ожидается встреча нового кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху в который входят националистические партии, ранее призывавшие к более жестким действиям против палестинцев.

Напомним, вечером в пятницу вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. Полиция назвала произошедшее терактом.

Агентство Рейтер сообщало, что это нападение может привести к новому витку эскалации палестино-израильского конфликта в свете недавней череды столкновений палестинских боевиков и израильских сил безопасности.