Теракт в Иерусалиме: трое человек погибли
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Трое человек погибли и шестеро пострадали в результате теракта на автобусной остановке в Иерусалиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of Israel.
В медцентре "Шаарей Цедек" сообщили, что раненых доставили утром.
"Несмотря на усилия по спасению двух тяжелораненых жертв - мужчины в возрасте 73 лет и женщины в возрасте 60 лет - оба скончались. Ещё одна женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в публикации.
В больнице остаются четверо пострадавших, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, а один – с огнестрельным ранением в руку в состоянии средней степени тяжести.
По словам заведующего травматологическим отделением больницы Алона Шварца, все пострадавшие получили огнестрельные ранения.
Мэр Иерусалима приказал усилить меры безопасности в столице.
По данным полиции, теракт устроили двое мужчин. Примерно в 7:40 они вышли из машины неподалёку от автобусной остановки и открыли огонь по мирным жителям.
В ходе операции полиции оба нападавших ликвидированы.
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