Теракт в Иерусалиме: трое человек погибли

Трое человек погибли и шестеро пострадали в результате теракта на автобусной остановке в Иерусалиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Times of Israel.

В медцентре "Шаарей Цедек" сообщили, что раненых доставили утром.

"Несмотря на усилия по спасению двух тяжелораненых жертв - мужчины в возрасте 73 лет и женщины в возрасте 60 лет - оба скончались. Ещё одна женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в публикации.

В больнице остаются четверо пострадавших, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, а один – с огнестрельным ранением в руку в состоянии средней степени тяжести.

По словам заведующего травматологическим отделением больницы Алона Шварца, все пострадавшие получили огнестрельные ранения.

Мэр Иерусалима приказал усилить меры безопасности в столице.

По данным полиции, теракт устроили двое мужчин. Примерно в 7:40 они вышли из машины неподалёку от автобусной остановки и открыли огонь по мирным жителям.

В ходе операции полиции оба нападавших ликвидированы.