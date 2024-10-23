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Теракт произошёл под Анкарой, есть погибшие и раненые

Сегодня, 19:57
АВТОР
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iasbh.tmgrup.com.tr Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: iasbh.tmgrup.com.tr

Теракт произошёл у офиса военно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries под Анкарой. Об этом сообщил глава МВД Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Министр Али Йерликая заявил, что в результате теракта есть раненые и жертвы.

К месту происшествия направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады.

По данным источников в силовых структурах, пишет Ahaber, теракт осуществили трое террористов. Первые моменты нападения были зафиксированы на камеру. По факту теракта начато расследование.

 

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