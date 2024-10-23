Теракт произошёл под Анкарой, есть погибшие и раненые
Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
105Фото: iasbh.tmgrup.com.tr
Теракт произошёл у офиса военно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries под Анкарой. Об этом сообщил глава МВД Турции, передаёт BaigeNews.kz.
Министр Али Йерликая заявил, что в результате теракта есть раненые и жертвы.
К месту происшествия направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады.
По данным источников в силовых структурах, пишет Ahaber, теракт осуществили трое террористов. Первые моменты нападения были зафиксированы на камеру. По факту теракта начато расследование.
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