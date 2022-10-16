Теракт произошел в Белгородской области России

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По данным минобороны РФ, убиты 11 человек.

В министерстве обороны России сообщили, что двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке курсантов. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.

Террористы ликвидированы.

При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.