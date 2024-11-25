Теракт готовили религиозные радикалы в Казахстане

Сотрудники Комитета национальной безопасности совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу пресекли деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы КНБ РК.

"По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности. В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства. Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в г. Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле", - проинформировали в КНБ.

В отношении задержанных проводятся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 УК РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что взрыв едва не устроил в Актау местный житель.