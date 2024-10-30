Тепловые сети в Балхаше изношены на 65 процентов
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В Балхаше идёт масштабная реконструкция магистральных тепловых сетей. О результатах работы доложили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву, передаёт BaigeNews.kz.
В этом году в городе отремонтировали 25 километров сетей. Таким образом их износ снижен с 75 до 65 процентов.
Модернизация позволит улучшить качество теплоснабжения и повысить давление в системе.
Аким города Сапар Сатаев рассказал главе области и о ремонте водопроводных и канализационных сетей. В 90-м квартале заменили 320 метров водопровода. Идут подготовительные работы для замены труб на улице 8 Марта протяжённостью 850 метров. Также продолжаются работы в направлении водовода Токрау – Саяк: из 160 километров заменили 72 километра аварийных участков. В планах на следующий год обновить на этом водоводе порядка 20 километров труб, что позволит решить проблему с перебоями водоснабжения.
Заехал Ермаганбет Булекпаев и на городскую набережную, осмотрел, как продвигаются работы по благоустройству.
Проект разделён на две очереди: первая завершена на 80 процентов и включает строительство пешеходного фонтана, благоустройство территории и установку освещения.
Вторая очередь предусматривает обустройство спортивных зон с тренажёрами и скейтпарком, детских площадок и зон отдыха.
Будет на набережной и необычный комплекс из семи фонтанов в форме лодок с парусами.
Также по проекту должно быть озеленение территории, установка малых архитектурных форм и создание велосипедной инфраструктуры.
Глава области заслушал отчёты подрядчиков и дал поручение выполнять все работы в соответствии с проектом и не отставать от запланированных сроков.
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