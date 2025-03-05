Тепловоз загорелся в Костанае
Спасено более 200 тонн муки.
Вчера, 22:58
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Вчера, 22:58Вчера, 22:58
198Фото: МЧС РК
Крупный пожар произошёл на предприятии в Костанае. Спасателям МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние склады, передаёт BaigeNews.kz.
После звонка на пульт 112 на место ЧП направили пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. По прибытии установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом.
Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, спасено более 200 тонн муки.
Пострадавших нет. Причина случившего устанавливается.
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