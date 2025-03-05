Крупный пожар произошёл на предприятии в Костанае. Спасателям МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние склады, передаёт BaigeNews.kz.

После звонка на пульт 112 на место ЧП направили пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. По прибытии установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом.

Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, спасено более 200 тонн муки.

Пострадавших нет. Причина случившего устанавливается.