  • 6 Марта, 00:29
  • BAIGENEWS

Тепловоз загорелся в Костанае

Спасено более 200 тонн муки.

Вчера, 22:58
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 22:58
Вчера, 22:58
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар произошёл на предприятии в Костанае. Спасателям МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние склады, передаёт BaigeNews.kz.

После звонка на пульт 112 на место ЧП направили пожарные расчёты по повышенному рангу вызова. По прибытии установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом.  

Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, спасено более 200 тонн муки.  

Пострадавших нет. Причина случившего устанавливается.

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