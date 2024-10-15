  • 16 Октября, 00:17
  • BAIGENEWS

Тепловоз столкнулся с локомотивом вблизи разъезда Сарысу

Вчера, 23:30
АВТОР
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PR_KTZh Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
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Фото: PR_KTZh

ЧП произошло 15 октября на частных путях вблизи разъезда Сарысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АО "НК "ҚТЖ".

"На частных путях вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение частного тепловоза и частного локомотива. В результате произошло опрокидывание пяти порожних полувагонов и тепловоза. Частные локомотивные бригады получили травмы средней степени тяжести", - сообщила пресс-служба компании. 

Происшествие не повлияло на движение других поездов и работу магистральной сети.

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