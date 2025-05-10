  • 10 Мая, 16:19
  • BAIGENEWS

Тепловоз столкнулся с легковым автомобилем на станции Костанай

В результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня, 13:46
АВТОР
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pixabay Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46
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Фото: pixabay

На железнодорожной станции Костанай произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в 11:20 при проведении маневровых работ тепловоз столкнулся с легковым автомобилем, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства нарушил правила проезда через железнодорожные пути. В результате инцидента никто не пострадал", —говорится в сообщении.

В настоящее время проводится служебное расследование.

КТЖ призывает водителей соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов.

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