Тепловоз столкнулся с легковым автомобилем на станции Костанай
В результате инцидента никто не пострадал.
Сегодня, 13:46
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Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
135Фото: pixabay
На железнодорожной станции Костанай произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в 11:20 при проведении маневровых работ тепловоз столкнулся с легковым автомобилем, передаёт BaigeNews.kz.
"По предварительной информации, водитель транспортного средства нарушил правила проезда через железнодорожные пути. В результате инцидента никто не пострадал", —говорится в сообщении.
В настоящее время проводится служебное расследование.
КТЖ призывает водителей соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов.
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