На железнодорожной станции Костанай произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в 11:20 при проведении маневровых работ тепловоз столкнулся с легковым автомобилем, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства нарушил правила проезда через железнодорожные пути. В результате инцидента никто не пострадал", —говорится в сообщении.

В настоящее время проводится служебное расследование.

КТЖ призывает водителей соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов.